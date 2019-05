Het sprookje van RKC verdient een plek bij de buren van De Efteling

COLUMN Vóór de Europese Unie. Alleen: ik vóel ‘m niet

23 mei Het was niet superdruk op het stembureau waar ik mijn steentje bijdroeg aan de democratie. Europa staat ver van ons bed, alle hanengevechten tussen Baudet en Rutte ten spijt. Ik heb er ook last van. Ik ben hartstikke voor de unie. Samen sta je sterker. We zouden wel gek zijn om de Calimero uit te hangen in het tijdperk van Poetin en Trump. Alleen: ik vóel Europa niet.