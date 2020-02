Het mirakel van carnaval

COLUMN Over de datum

21 februari 1967. De ‘Gerardus Majella’ in Etten-Leur is nog een echte jongensschool. Meester Koevoets de man van wie we in de vierde klas les krijgen. Twee dingen zijn me altijd bijgebleven van hem. Dat hij getrouwd was met de dochter van de kolenboer en dat hij ons de dag voorrekende wanneer ie met pensioen ging. Veel kan ik me niet meer herinneren van alle lessen op de lagere school, maar die laatste combinatie van dag, maand en jaar triggerde me op tienjarige leeftijd toch om eens even in de toekomst te kijken.