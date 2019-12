Het jaar van...de protesten en stakingen

van de hoofdredactieTientallen per dag, vele honderden per week en een paar duizend per maand. Onze verslaggevers tikten zich ook het afgelopen jaar weer helemaal suf. Verhalen over klein leed, over groot leed, over ambtelijke twisten en gelukkig ook over mooie onderwerpen.

Zo blijft mij het verhaal over Malissa uit Oudenbosch bij. Een mogelijk sinterklaasfeest zonder cadeautjes werd voor haar en haar kinderen uiteindelijk een pakjesavond om nooit te vergeten, nadat collega Nicole Froeling haar verhaal had opgeschreven.

Steekpartijen en drugsgeweld

2019 was helaas ook het jaar van de vele steekpartijen in Breda en de ontmanteling van weer talloze hennepkwekerijen en drugslabs in de regio. Met alle ellende die daarmee gepaard gaat. Sportief gezien was 2019 in West-Brabant vooral het jaar van Virgil van Dijk. De verdediger met Bredase roots werd groot aan de andere kant van de Noordzee, won de Champions League met Liverpool en plaatste zich met Oranje voor het EK voetbal. Bij de verkiezing voor wereldvoetballer van het jaar moest hij Lionel Messi voor laten gaan, maar dat is moeilijk een schande te noemen.

Heet, heter, heetst

2019 was ook het jaar van 40,7. Weet u het nog? 25 juli werd deze temperatuur aangetikt op het weerstation op vliegbasis Gilze-Rijen. Nooit eerder werd in Nederland op een officieel weerstation zo'n hoge temperatuur gemeten. We spraken die dagen op de redactie over vrijwel niets anders dan het weer, maar de hitte was ook buiten ons kantoor het gesprek van de dag. Heet, heter, heetst schreef ik er deze zomer over. En we genoten afgelopen jaar door heel de regio weer tijdens carnaval en begin september van het imposante Bloemencorso in Zundert.

Staken en protesteren

Maar 2019 was voor mij vooral ook het jaar van de protesten en de stakingen. Het onderwijspersoneel ging de strijd aan voor meer geld en betere arbeidsomstandigheden. Dit voorbeeld werd gevolgd door ziekenhuispersoneel en na de nu al historische uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), was het de beurt aan bouwers en boeren. Het leidde tot een heuse stikstofcrisis en die crisis zijn we als land nog niet te boven. We zullen er ook in 2020 over blijven schrijven en filmen. Vandaag kijken we in ons Z-katern terug op 2019 als dat jaar van protesten en stakingen. Verslaggeefster Franka van der Rijt heeft er een zeer lezenswaardige productie over gemaakt.

Wat gaat 2020 ons brengen?

Ik ben stiekem al benieuwd waar we op de laatste zaterdag van 2020 uitgebreid op zullen terugkijken. Gaan milieu en klimaat het publieke debat nog meer beheersen? Blikken we dan met Mathieu van der Poel terug op het behalen meerdere wereldtitels en een Olympische titel? Of gaan we lezen dat de invoering van legale wietteelt een positief effect heeft op het terugdringen van drugscriminaliteit?

We laten ons verrassen. Voor nu alvast een hele fijne jaarwisseling en alle goeds voor een hopelijk gezond, gelukkig en positief 2020.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl