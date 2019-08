Het hoogtepunt van de zomer is alweer voorbij

Zo voelde ik me toen ik zestien was en mijn verkering was uitgegaan. Zo voelde ik me toen ik veertig was en de deur dicht trok van mijn bedrijf nadat ik besloten had nooit meer tv programma’s te maken. Zo voelde ik me toen ik mijn achttienjarige dochters achterliet op een eenzame kamer in de universiteitsstad waar ze gingen studeren.



Deze tristesse kwam mij niet onbekend voor. Ben ik er niet ieder jaar slachtoffer van als de Tour voorbij is? Het ooit onvoorspelbare klassement is teruggebracht tot een kille opsomming in de wielerannalen. De tranen van Thibault, het leeuwenhart van Julian, de onzichtbaarheid van Steven, de wederopstanding van mijn held Sagan. Ze bestaan alleen nog in de plichtmatige verslagen van de inktkoelies.