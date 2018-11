Het gezever van Roger De Vlaeminck

column Ziekenhuis­je spelen

17 november BERGEN OP ZOOM - Zorgeloos doktertje spelen. Of ziekenhuisje. Dat deden wij, mijn vriendinnen en ik, als kleine meisjes altijd graag. Ik was altijd de patiënt. Geen idee waarom. Maar gelukkig werd ik altijd snel geholpen. De bank in de kamer was het ziekenhuisbed, mijn vriendinnetjes opereerden en gaven medicijnen. In no time was ik opgeknapt. Betalen hoefde ik nooit. Als ik mijn medicijnen, meestal lekkere snoepjes, deelde waren ze al lang blij.