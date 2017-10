Het blijven gewoon een soort gestoffeerde klompen

Column It’s always good to be back home

4 oktober Kom ik thuis van een welverdiend verlof in de overzeese gebiedsdelen, blijkt Marco Borsato in het moederland een nieuwe hit te hebben. Thuis, heet dat nummer en er zit een briljante rijmvondst in: Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Kernachtiger kan het thuisgevoel niet geformuleerd worden. Waarom heeft het tot ver in 2017 moeten duren eer een gerespecteerd artiest deze strofe gewoon in een gloedvolle Nederlandstalige compositie verwerkte?