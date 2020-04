Hersengymnastiek en kalverliefde

COLUMN Onverm­oede mogelijkhe­den in coronatij­den: Seks op het werk

12:28 Als we de deskundigen mogen geloven, zitten we midden in een nek-aan-nek-race. Welke golf gaat het over een klein jaartje winnen? De geboortegolf of die van de echtscheidingen. We zitten de hele dag boven op elkaar. Niet alleen als levenspartners, maar ook nog eens met hetgeen we de afgelopen jaren al dan niet samen op de wereld hebben gezet. Dat gaat eerder wringen dan swingen.