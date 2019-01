Heroïne na de hertenbiefstuk? Doe ons maar veel alcohol...

pollEen pepermuntje na het diner? Neem liever heroïne na de hertenbiefstuk! Restaurants met zo'n toetje zouden een probleem hebben. Wat we wel normaal vinden, is dat drank overal rijkelijk vloeit. Vooral tijdens feestdagen.

Liefst het wijnarrangement met de zes soorten, adviseerde de kelner bij het pre-kerstdiner. Ik overwoog halve glazen, omdat ik niet goed tegen combinatiedrinken kan. “Waarom zou u? U hoeft niet te rijden, toch?”

Soms krijgen we drank van het huis als we uit eten gaan. Sterke drank zelfs. Er wordt lang niet altijd geïnformeerd of we dat op prijs stellen. Als het gaat over keuzes, gaat het in de restaurants die ik bezoek meestal over kiezen tussen wit of rood, tussen merlot of cabernet sauvignon.

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een verslavingsprobleem. Daarvan is zo'n 25 procent in de ban van koning alcohol. Alleen tabak kent iets meer slaven. Crack, cocaïne, heroïne, cannabis of ghb maken getalsmatig veel minder slachtoffers. Toch schreeuwen we moord en brand als een geliefde zo’n drug neemt, en schenken we alcohol bij elk etentje, bij elk feest, bij elke kerst.

Ik hou van wijn. Een baco sla ik niet graag af in de kroeg. Maar ik weet helaas ook, hoe alcohol een familie kan tekenen voor het leven. Daarom vind ik het zo onvoorstelbaar dat het vaak alleen maar gaat over halve of hele glazen, over rood of wit. Dat iemand mij bij een overheidsreceptie ongevraagd een glas champagne in mijn hand drukt.