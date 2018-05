Hema, windmolens, kerncentrale: de Belgen zijn de baas

Intussen zijn bijna alle Nederlandse kranten – ja, ook BN DeStem – Belgisch bezit. Zijn veel grote biermerken overgenomen door AB Inbev, inclusief de Bredase. En hebben de Vlamingen nog altijd een tweederde meerderheid in K3.

Deze week kwam de Hema erbij­­. Veel Nederlandser kan het niet. Sterker nog: de H in het merk stáát voor Hollandsche. Komt ook al in handen van de zuiderburen.

Cervela en wafels

Nu hoeven we heus niet bang te zijn dat de rookworst moet plaatsmaken voor cervela of dat we worden verplicht Luikse wafels te eten in plaats van tompouces. Maar op ander terrein moeten we wél een en ander slikken. Dan zoeken de Belgen de grens op. Letterlijk.

Quote Toen onlangs juist in het nucleaire deel iets lekte, was dat ineens niet meer gevaarlijk

Want rara, waar komen zeven torenhoge Vlaamse windmolens te staan? Juist ja, bij Hazeldonk. Misschien een logische plek, maar Nederlanders die er pal naast wonen weten nergens van. Helemaal niets gehoord. Er zal straks wel een excuusje komen. Iets over ‘volgende keer beter communiceren’.

Feestje van de dag

Dat doet dan weer denken aan kerncentrale Doel. Alle 35 keren dat daar iets misging, was de conclusie: oeps, hadden we beter moeten communiceren. Plus: rustig mensen, met het risicovolle nucleaire gedeelte is niets mis. Toen onlangs iets lekte in het nucleaire deel, was dat ineens niet meer gevaarlijk. En o ja, Nederland, sorry dat we jullie waren vergeten te waarschuwen...

Wat doet onze overheid daarmee? Ach, ja... Breda stuurt een briefje over de molens en gaat over tot het feestje van de dag – iets met jazz rond deze tijd. Een provincie spreekt ‘verbazing en teleurstelling’ uit over Doel. Nederlandse burgemeesters babbelen onderling nog wat. Nou, nou. Poeh poeh.

Rondleiding voor minister

Voorspelling: de zuiderburen antwoorden keurig, leiden nog eens een minister rond bij een turbine­­ of een centrale, beloven vaker te overleggen en gaan ons voortaan echt, ja écht, eerder informeren.