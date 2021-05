Het verandert stilaan de stemming. Het einde van de coronacrisis lijkt nu echt nabij, is het gevoel bij velen. Ik blijf nog enigszins gereserveerd, omdat we nog lang niet allemaal twee keer zijn geprikt en ik na de eerdere opkomst van de Britse variant hoop dat we niet nog een keer verrast worden. Helemaal niet door een variant waar het vaccin geen antwoord op heeft.

Maar liever schuif ik dat doemdenken even terzijde en wil ik net als u hopelijk weer positief vooruitkijken. Richting het moment dat het leven minder beperkingen heeft en de spontaniteit van een avondje naar de kroeg of naar de bioscoop met de kinderen terugkeert in onze hoofden.

Quote Helemaal niet meer naar kantoor. Dat is voor de meesten een brug te ver

Met het langzaam opengaan van de maatschappij discussiëren we op de redactie weer over hoe we straks, na corona, terugkeren naar kantoor. Onze redactiecommissie heeft hier onlangs een enquête over gehouden onder de collega’s. De redactiecommissie is overigens een commissie bestaande uit eigen journalisten die ‘toeziet op naleving van de sectorbepalingen en op de werkomstandigheden van de journalisten’.

Hele week op de redactievloer

De resultaten van de enquête zijn gedeeld met de collega’s en leveren de hoofdredactie uitdagend werk op. Het merendeel ziet zichzelf in de toekomst geen hele week meer volledig op de redactievloer zitten. Maar helemaal niet meer naar kantoor komen? Nee, dat is voor de meesten toch een brug te ver. Want zeker in de journalistiek is er sprake van een samenspel.

We sparren, lezen elkaars verhalen, tippen collega’s en kijken samen naar welke foto de beste voor de voorpagina is. En ja, dat werkt toch echt fijner als dat weer vaker face to face kan. Krijgen we bij BN DeStem dan ook kantoren van de toekomst die meer zitjes hebben en relatief minder bureaus? Misschien, maar daar buigt de redactie zich eerst nog eens goed over. We gaan het de komende tijd met elkaar uitvinden.

Wat mij persoonlijk het meest deugd doet van deze exercitie, is dat we stilaan weer meer bezig zijn met het post-coronatijdperk. Hopelijk weten we met z’n allen dat gevoel vast te houden en blijft een volgende periode waarin we weer op de rem moeten trappen nu definitief achterwege.

André Trompers

Hoofdredacteur

Volledig scherm Hoofdredacteur André Trompers. © Pix4Profs / Jan Stads