Hele folklore rond 5 december is toch te kostelijk voor woorden

COLUMN Schaamte

20 november Na afloop waren ze tenminste weer wel één. In hun gevoel van schaamte. De trainer kwam in zijn terugblik op de 0-8 tegen Ajax niet veel verder dan het woord schaamte. De spelers van NAC begrepen dat kennelijk beter dan alles wat vooraf was afgesproken. 'Schaamte' rolde in de catacomben schuldbewust van ieders lippen.