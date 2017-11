Heisse Sylvie: ze zou op de gymclub hebben opgebiecht dat ze het jammer vond dat ik niet zo rijk was

Heus, ik zeg dat niet omdat Sylvie­­ en ik in hetzelfde dorp zijn opgegroeid. Echt, ik verdedig haar niet omdat ze toen tegen vriendinnetjes op de gymclub zou hebben opgebiecht dat ze het jammer vond dat ik niet zo rijk was. Nee, ik bewonder Sylvie om wie zij is. Of wat ze ervan heeft gemaakt, misschien is dat hetzelfde.

Want het blijft knap dat ze elke dag de publiciteit haalt. Of ze nou in een Hunkemöllertje kruipt of, natuurlijk volstrekt per ongeluk, in een strakke galajurk boven­op een bartafel belandt en haar kont richting ook al toevallig aanwezige cameraploegen­­ draait. Ze flikt het in Duitsland vaker het nieuws te halen dan bondskanselier Angela en knijpt daar klinkende munt uit.

Decolleté tot op de stiletto's

Als Sylvie een nieuwe schoenenlijn presenteert, doet ze dat met een decolleté tot op de stil­­etto’s. En laat ze haar gezicht zo fotoshoppen dat er een gil gaat door showbizzland. Zo’n item knalt op de website van BN DeStem harder dan een kettingbotsing, scoort meer kliks dan de wanprestaties van lokale voetbalhelden. Liet Meis weer aan zich sleutelen? Gaat Sylvie Linda achterna?

Ondertussen zal het de diva Wurst wezen en bewaakt zij haar vakkundig opgebouwde imago en zakelijke imperium. Op vakanties komt ze nooit zomaar uit zee, maar legt een assistent eerst haar bilnaadje 34 zorgvuldig bloot. Supergeil­­, op z’n Duits dan. Zelfs naar de Lidl in de regen loopt Sylvie zo’n maf modellenloopje. En als een tv-ploeg haar eens in gewone doen thuis mag filmen, is een make-up-ploeg een kleine drie uur bezig om La Meis slaperig mooi de deur open te laten doen.

Scheissegal

Hoezo gewoon? Scheissegal. Haar hele leven is een 24/7 reclamespot voor Sylvie Francoise Meis. En iedereen­­ weet het, maar blijft kijken­­. Doet ze goed.