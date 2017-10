Ze hebben gedaan waar we op vakantie allemaal wel eens over mijmeren. Huis en haard verlaten en op een pittoresk plekje in den vreemde een totaal ander leven beginnen.

Het is eind oktober, hartstikke herfst. Buiten is het 28 graden. Banjerend door magnifiek Lissabon en vervolgens als een kind zo blij plonsend in de woeste, atlantische branding van Cascais, dagdroom ik vrolijk verder. Wat zou ons vakantiehuis kosten? Hoe zou het zijn om in dit paradijs op aard een B&B te beginnen?

De geëmigreerde Petra en Astrid staan centraal in een aflevering van Ik Vertrek, die zondag te zien was op televisie. Ze zijn een pension begonnen. Plús restaurant, bar én Biergarten. Zum Wilhelm heet het Gasthof. Zo eren ze hun overleden vader, met wie ze altijd naar onze Oosterburen op vakantie gingen.

Ik kijk en huiver. Krijg een brok in mijn keel en een steen in mijn maag vanwege de andere kant van de medaille. De verbouwing, stress, onderlinge irritatie, tegenvallers. De eenzaamheid.

Ik ben links, maar heb twee rechterhanden. Ik spreek slechts twee woorden Portugees: obrigado en Eusebio. Daar kun je nog geen pond gehakt mee bestellen. Heimwee is my middle name. Wat moet ik daar in de Zuid-Europese hitte zonder mijn kerktoren en kroeg, zonder vrienden en familie?