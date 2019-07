van de hoofdredactieHoe bepalen jullie nu wat er in de krant komt?' Die vraag krijg ik regelmatig. Een pasklaar antwoord is niet altijd even gemakkelijk. Want de ene dag is de andere niet.

De afgelopen week was het kiezen niet heel lastig. De hitte voerde de boventoon. Het was simpelweg hét gesprek van de dag. ’Wát een weer hè!', hoor je talloze keren bij het maken van een rondje door de stad. 'Kunnen jullie het binnen nog een beetje koel houden?', is de vraag die mijn moeder regelmatig stelt als de temperatuur naar waarden boven de 25 graden stijgt.

Gesprek van de dag

Het weer is in ons land vaker het gesprek van de dag, maar de afgelopen week net een beetje meer. En omdat er bij velen bij licht of minder licht extreem weer een soort van lichte paniek toeslaat, moeten we er journalistiek iets mee. Want de onderwerpen waar u over spreekt, zijn de onderwerpen waarover wij moeten berichten.

Het weer is een dankbaar onderwerp. Jaren geleden ging ik met collega Dennis Kas al eens in een afgesloten auto zitten. Tien minuten slechts, maar de temperatuur steeg snel, concludeerden wij. We kwamen er heelhuids uit, maar realiseerden ons dat je zo'n experiment echt niet in je eentje moet doen, en eigenlijk helemaal niet.

Economische gevolgen

Op de redactie raapten we het begin van deze hete week de ideeën bij elkaar. Verslaggeefsters Jamaica Vink en Franka van der Rijt gingen maandag al direct aan de slag met een eerste belrondje, andere collega's volgden snel. Dagelijks kwamen we met producties over de hitte. Over verzorgingstehuizen, over de (toenemende) verkoop van zwembaden, maar ook over economische gevolgen van een dergelijke hittegolf.

Heet, heter, heetst

Veel van die verhalen kwamen in de krant, maar op de site brachten we nog meer. Want als het nú heet is willen we dat nú brengen. Zeker als er records sneuvelen. En die sneuvelden deze week in ons land, en ook in onze regio; vliegbasis Gilze-Rijen noteerde het nieuwste record. Heet, heter, heetst. Wij proberen het hoofd juist deze dagen koel te houden en u dagelijks leesvoer te presenteren met toegevoegde waarde.

Gevolgen

De vraag die mijzelf al enige tijd bezighoudt is wat de gevolgen zijn als het in ons land vaker zo warm wordt. Gaan we andere gewassen telen, verzakken huizen eerder, wat betekent het voor de natuur? Collega Jamaica Vink ging op zoek naar antwoorden, u leest erover in de bijlage Z.

Waar we het komende week op de redactievloer over hebben? Ik durf het nog niet te zeggen. Waarschijnlijk minder over het weer, want...er is regen op komst en de temperaturen worden minder tropisch.

André Trompers

waarnemend hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl