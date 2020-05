Voor wie we dat allemaal doen? Uiteindelijk natuurlijk voor onze lezers. Degenen die bewust onze krant lezen of onze digitale platformen bezoeken.

Af en toe krijgen we per mail een compliment, maar zeker zo vaak wordt ons een kritische noot toegezonden. Per telefoon verloopt dat nagenoeg hetzelfde, en ook in de privésfeer worden veel van onze redacteuren met regelmaat aangesproken over de inhoud van 'de krant'.

Quizwinnaars

Afgelopen woensdag mocht ik vijf van onze lezers in het zonnetje zetten. Nou ja, ze hadden het ook verdiend. Zij hadden namelijk alle vragen van onze door Wim van den Broek en Jacques Hendriks samengestelde Thuisblijfquiz goed beantwoord! Vijf weken op rij plaatsten wij deze paginagrote quiz in BN DeStem en dat leverde vijf winnaars op. Ik toog met slagroomtaarten achterin mijn auto van Nieuw-Vossemeer naar Roosendaal, vervolgens naar Etten-Leur en later richting Breda en Oosterhout.

Fotograaf Marcel Otterspeer en ik gingen langs bij vijf zeer trouwe BN DeStem-abonnees, stuk voor stuk mensen die de krant altijd van voor tot achter uitpluizen en geen dag zonder kunnen. ,,Heerlijk, een krantje bij het ontbijt", vertelt Toos Goverde uit Roosendaal ons. Terwijl de familie Van der Linden uit Etten-Leur juist aangeeft verknocht te zijn aan het digitaal lezen van onze krant. ,,Het was even wennen, maar o zo ideaal", is hun ervaring.

Frisdrank en een appelflap

Bij alle vijf de prijswinnaars zijn Marcel en ik meer dan hartelijk ontvangen. We deden de ronde in ruim een halve dag, maar we hadden er ook zo anderhalve dag voor kunnen uittrekken. Vijf keer leverde het bezoek een gezellig praatje op. Koffie, thee, frisdrank, een blikje voor onderweg en een appelflap; we kregen het allemaal vriendelijk aangeboden.

Na de laatste halte in Oosterhout toog ik met een fijn gevoel naar huis. In een tijd waarin het qua werk voor veel van onze mensen soms niet meevalt vanwege het verplichte thuiswerken, het gebrek aan interactie met collega's en het gemis van het sociale praatje bij de koffieautomaat, is het toch hartstikke mooi om te horen dat deze abonnees zo blij zijn met BN DeStem.

Arbeidsvitamine

Al die fijne reacties geven ons weer de nodige arbeidsvitaminen. Die extra stimulans om ook in deze tijd te blijven doen wat we zo graag doen, namelijk voor onze lezers een zo goed mogelijke krant en een zo goed mogelijke site en app te maken. Het was een mooie dag. Een dag die mij weer even deed beseffen voor wie we ons mooie werk uitvoeren. Voor hen die dagelijks met liefde en plezier onze verhalen lezen.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl