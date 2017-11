In België dwarrelde gisteren de eerste sneeuw als voorbode van de nakende winter naar beneden. Het zorgde buiten de Oostkantons echter amper voor opwinding bij onze zuiderburen. Waarom? Omdat Vlaanderen dit weekeinde in de ban was van een ander soort smurrie: #modder.

Zoals de eerste nachtvorst de harten van de Nederlanders sneller doet kloppen en zij beginnen te dromen van een volgende Elfstedentocht, zo kijken de Belgen al weken reikhalzend uit naar de eerste moddercross. Dit weekeinde was het eindelijk zo ver. Twitter stroomde over van de lyrische liefdesbetuigingen aan wat voor een Vlaming een hemels gerecht is. ‘Heerlijk die modder’, riepen fans en renners in koor. ‘Eindelijk weer een echte cross’.

Met duizenden glibberden ze samen gelukzalig rond kasteel Grenier in Gavere. Fietsen en ploeteren door de vettige modder. Wie vindt dat nou lekker? Welke vader staat handenwrijvend klaar om de door modder onherkenbare fiets van zijn zoontje weer blinkend schoon te poetsen? Welke moeder pakt juichend een tas vol smerige sportkleding uit? De familie cyclocross dus. Geen mooier ritueel ook voor de fans dan ‘eindelijk weer’ de laarzen uit de kofferbak te moeten pakken.

Vraag je renners echter of ze wel eens trainen in de modder, dan is hoongelach je deel. Nee, dat mag dan weer niet van papa en mama. Modder mag vermakelijk zijn voor het publiek, het is vooral de smurrie van de hoop. Wie op het droge niet vooraan rijdt, kan altijd nog scoren in de onvoorspelbare drek.

Even leek het er gisteren echter op dat die dekselse Nederlander Mathieu van der Poel ook in de zuigende modder niet te kloppen is. Hij overleefde zelfs twee lekke banden, maar toen ook het versnellingsapparaat van zijn fiets het begaf, hadden ze hem eindelijk te pakken. ‘Modder houdt je met beide benen op de grond’ jubelde een fan van winnaar Wout van Aert.