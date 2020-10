Hé Jesse, stop met die sinterklaaspolitiek

column Eigenlijk is de hele Nederland­se Tourhisto­rie Brabants, maar...

11 september Nou Martens, die column van jou van vorige week, daar deugde dus niks van, kreeg ik deze week van een goede en wielermaffe vriend te horen. ,,Jij schrijft dat Jelle Nijdam in 1988 de laatste Brabander in de gele trui was, maar de twee Nederlanders die na hem het geel droegen kwamen ook uit Brabant.”