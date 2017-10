‘Hard roepen, zodat zo’n kerel zich de penis uit zijn broek schaamt’

Een grote hoeveelheid vrouwen zegt met Angelina en Gwyneth door Weinstein bepoteld te zijn. Wat mij zo trof, is dat iedereen jaren zweeg. Niemand heeft de man eerder aangeklaagd voor zijn schaamteloze voorstellen, zijn machtsmisbruik, de aanrandingen.

Zwijgen. Doen we dat niet veel te vaak? De kerel die mij ’s nachts op straat in Breda in mijn kruis greep, kreeg ik weg met een flinke elleboogstoot. Aangifte deed ik niet. Het was toch goed afgelopen? Ik zweeg ook over de vriend die me zoende, hoewel ik had gezegd dat ik niet op die manier geïnteresseerd was (‘ik dacht dat je dat uitdagend bedoelde’).

Mijn stapvriendinnen en ik deden ook geen aangifte tegen de billen- en borstenknijpers in de kroeg, of tegen die idioot die een tong in onze monden wilde steken. Ook heb ik niets ondernomen tegen de Friese tandarts die met een stijve tegen me aan stond toen ik voor behandeling in zijn stoel lag. Ik kon eigenlijk niet geloven dat het gebeurde. Jaren later werd hij opgepakt. Ook hier hetzelfde patroon: pas toen één dame haar mond open deed, volgde de rest. In de keuken waar ik als 17-jarige werkte, werd ook niets gedaan tegen de kok die altijd in die krappe hoek moest zijn als wij afwasmeisjes daar stonden.