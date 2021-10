Guido was voor de verkeerde club, op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats

column Gaan we naar Budweiser en cheerlea­ders bij NAC? Hé hé hé hé, hup USA!

8 oktober Yeah! De redding is aanstaande. NAC komt in Amerikaanse handen. Althans, als het goed is, wandelen de trans-Atlantische bevrijders van de geplaagde voetbalclub binnenkort Breda binnen. Nek Briedah, you know?