Grootste drugslab ooit: geen record maar een dieptepunt

COLUMNIneens bleek de boerenschuur in het brave Oud-Vossemeer een cokehol. De politie meldde gisteren trots de vangst van het mogelijk grooste drugslab ooit in ons land. Grootste drugslab ooit. Mmm. Waar heb ik dat eerder gehoord? Stond dat niet in een woonwijk in Rijen? Op een boerenerf in Lage Zwaluwe? In Koewacht? Of was het dat schip in de Moerdijkse haven?