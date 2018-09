God straft onmiddellijk

Column Shittsuna­mi: Hoe een journalist zelf fake nieuws werd

15 september Hij maakte de aanslag in Nice mee en filmde vanaf zijn hotelkamer de witte truck die op 14 juli 2016 de Franse nacht inktzwart kleurde. ,,Mijn dochter en vrouw konden nog naar binnen vluchten. In de lobby lagen mensen. Onder het bloed. In shock. Gruwelijk.” Acht dagen later was hij in München. Zijn dochter belde hem vanuit winkelcentrum Olympia. ,,Er wordt geschoten, pap.” Er vielen tien doden. Zijn dochter ontkwam.