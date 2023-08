Genieten van de koekoek die voor het eerst ‘koekoek’ roept

De BoswachterZUNDERT - In de vorige column benoemde ik de grote aantallen egels die in onze opvang verblijven. Naast egels hebben we nog een ruim scala aan vaste gasten, zoals eendjes, eekhoorntjes, meesjes, zwaluwen en duiven. Van deze soorten zien we er jaarlijks honderden langskomen, soms tientallen tegelijk.

Dit jaar hebben we, naast alle vaste gasten, ook veel bijzondere bezoekers. We hebben in totaal 73 jonge uilen binnengekregen. De ‘gebruikelijke’ soorten, zoals kerkuilen, bosuilen en steenuilen, maar ook een groot aantal ransuilen en zelfs een erg verzwakte wilde oehoe.

Lepelaar met gebroken teen

Daarnaast kwamen er onder andere ook opvallend veel jonge bergeendjes, een aantal jonge visdiefjes (daarvan hebben we nog nooit eerder jongen in de opvang gehad!), een wilde raaf waarvan de vleugels geknipt waren door mensen die hem wilden opvangen, een jonge lepelaar met een gebroken teen, een jonge veldleeuwerik en een jonge koekoek wiens pleegouders hem verlaten hadden naar ons toe. Allemaal voorbeelden van wilde vogels die we deze zomer binnen hebben gekregen, terwijl we die anderen jaren niet of amper zien.

Elk dier wordt natuurlijk met evenveel zorg, kennis en geduld behandeld en verzorgd, hoe ‘normaal’ of bijzonder ook. Maar ons werk is helaas niet altijd even leuk, de oehoe was bijvoorbeeld zodanig verzwakt dat we hem niet hebben kunnen redden, dus we halen onze voldoening vaak vooral uit de dieren die we kunnen helpen en de kleine geluksmomenten die daarbij horen.

Drukke dag met zeventien egeltjes

Na een drukke dag, waarop bijvoorbeeld zeventien egeltjes zijn binnengebracht die allemaal ziek, gewond of verweesd zijn, was het heel leuk om de koekoek voor het eerst ‘koekoek’ te horen roepen. Het enthousiasme waarmee ik vervolgens tegen mijn collega vertelde wat ik gehoord had is niet te evenaren.

De koekoek eet inmiddels zelf én kan bijna zo goed vliegen als hij moet. Dus hopelijk kan hij snel zijn leven in de natuur voortzetten. Tot die tijd genieten wij nog even van de zeldzame momenten waarop hij zijn eigen naam roept.

Latoya Siemons, Vogelrevalidatiecentrum Zundert