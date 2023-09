columnGeld. We praten in het dagelijks leven heel veel over geld. Als iets in de aanbieding is, als we terugdeinzen van prijsverhogingen of als de benzine in ons land weer eens over de kop gaat. Heel vaak gaat het in ons leven over geld.

En laat nu ook nog eens het geval zijn dat ons leven de laatste jaren steeds duurder is geworden. De energierekening schoot vorig jaar de hoogte in, de benzine is er niet voordeliger op geworden en bij het afrekenen van de boodschappen zijn we beduidend meer kwijt dan pak 'm beet een jaar geleden. Er gaat geen verjaardag voorbij of er wordt over gesproken.

Later deze maand is het Prinsjesdag: dan horen we min of meer wat het komende jaar voor onze portemonnee gaat betekenen. En ook dat is ongetwijfeld weer voer voor gesprekken op verjaardagen, in de sportkantine of op het werk.

Helpen en informeren

Redenen genoeg om journalistiek vol in te springen op het thema geld. Dat doen we deze maand met als hoofddoel de lezer te helpen en te informeren. U leest in onze krant deze maand verhalen over persoonlijke financiën. Elke week komt er een ander thema voorbij.

We schrijven over alledaagse uitgaven (zoals boodschappen), over energie (energierekening, verbouwen en duurzaamheid), over vaste lasten (denk aan hypotheek, huur en verzekeringen) en over uw eigen geld (zoals salaris, eigen vermogen en sparen). Om u zoals gezegd te informeren over de ontwikkelingen, maar mogelijk ook te helpen om slimmer om te gaan met uw geld.

Besparen

Daarnaast hebben we een onderzoek uitgevoerd of en waarover u zich zorgen maakt en we presenteren u een jaarkalender met de aanbiedingencyclus. Twee keer in de week beantwoorden wij geldvragen van u en daarnaast volgen wij drie huishoudens die met elkaar de strijd aangaan: wie slaagt erin om - met hulp van experts - aan het eind van de maand het meest bespaard te hebben.

In de krant kunt u meerdere dagen in de week lezen over geld en op onze website en in onze app bieden wij nog meer aan. Hiervoor kunt u direct naar de pagina www.bndestem.nl/geld gaan. Veel leesplezier en hopelijk weten wij u deze maand ook echt te helpen en informeren als het gaat om geld. En dan kan u er ook echt uw voordeel mee doen.

André Trompers

Hoofdredacteur

