Geen enkele speech over het gevaar van fietsappen beschermt mijn zoon tegen dat verdomde scherm!

Column De nieuwe kleren van de keizer zijn er niets bij

6 december De eerste en enige keer dat ik een spijkerbroek bewust verminkte, moet ergens rond 1967 zijn geweest. Dat kwam omdat Sandy en Bud in Flipper tot op de knieën afgeknipte spijkerbroeken droegen. Daar doken ze om de haverklap mee in het water, dus voor Moerdijkse jongens die ’s zomers permanent aan en in het water verkeerden, was zo’n ingekorte spijkerbroek perfect.