Op de een of andere manier worden wij in het zuiden des lands altijd neergezet als bodemloze biervaten.

Bent u ook zo’n fan van ‘Tussen Kunst en Kitsch’? Ook al is het programma sinds het vertrek van Nelleke van der Krogt zijn humor kwijt, toch blijft het genieten. En zet het je iedere keer aan het denken: zou ons lampje – 2 euro op de rommelmarkt – écht art deco zijn en is het wellicht het tienduizendvoud van de aankoopprijs waard?

Het is met kunst en kitsch net als met voetballers. Zoals de jonge Johan Cruijff ooit zei over zijn eigen transferwaarde: ‘Het is maar wat de gek ervoor geeft.’

TEFAF

Zo worden op de TEFAF kunstbeurs in Maastricht twee schilderijen van Vincent van Gogh te koop aangeboden, voor respectievelijk 1,4 en 3,5 miljoen euro. Logisch, denken we nu. Maar wat blijkt: eind negentiende eeuw waren deze doeken in handen van de Bredase handelaar Jan Couvreur, die ze met andere werken van de toen nog onbekende en onbeminde Van Gogh verkocht voor een dubbeltje per stuk. Of ruilde tegen bier…

Het zal eens niet waar zijn. Op de een of andere manier worden wij in het zuiden des lands altijd neergezet als bodemloze biervaten. Deze anekdote bevestigt bovendien ons imago van cultuurbarbaren.

Lijsttrekker

Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is het verhaal een kolfje naar de hand van partijen die pleiten voor méér cultuur. Ik zie al zo’n alcoholvrije lijsttrekker op de kansel staan, glaasje plat water binnen bereik: ‘Schande!! Zo kunnen we niet langer met cultuur omgaan. We leven niet meer in 1890, toen men een liever één pot bier in de hand had dan tien Van Goghs aan de muur!’

Heel veel stemmen zal zo’n droogstoppel waarschijnlijk niet winnen, hoe trots we inmiddels ook zijn op onze Zundertse zoon. Want geef het maar toe, sinds 1890 is er niet veel veranderd: of we nou naar een vernissage of concert gaan, of we nou kijken naar kunst of kitsch, zonder pilske vinden we het helemaal niks.