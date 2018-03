Geef die Oscar eens heel gauw aan Loving Vincent!

COLUMN Paashaas

28 februari Het is alweer bijna Halfvasten, maar nog steeds is de nationale paashaasdiscussie niet echt lekker op gang gekomen. Terwijl het volgens mij toch een bedenkelijk type is, die gast met zijn paaseitjes.Waarschijnlijk is ie in dienst van de zoetwarenmaffia of anders wordt ie wellicht gespekt door de pluimveehouderij.