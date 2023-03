Gary toch! Don't mention the war

COLUMNGary, Gary, Gary toch. Hij had het kunnen weten. Don’t mention the war! John Cleese zette er in Fawlty Towers een hotel mee op stelten. Gary Lineker zette er heel Engeland mee op zijn kop. In een tweet recht uit het hart waarschuwde hij ervoor dat de Britse asielpolitiek in zijn ogen begint aan te schurken tegen voormalige Duitse Nazi-praktijken.