Floef me, is dat een oneerbaar voorstel?

Column Ik wil niet meer naar het terras

24 mei Het bier is ingeruild voor whisky. Onder een heldere sterrenhemel staren we in de tuin naar de dansende vlammen in de vuurkorf. Aan onze vingertoppen bungelen dikke druppels olijfolie. De laatste resten van een blikje ansjovis dat net is rondgegaan.