Flanking. Konden ze geen warme sokken vinden, of geen langere broek?

ColumnDrie moslimmeisjes staan te wachten voor het stoplicht. Hun lange haren zijn bedekt met mooie hoofddoekjes. Hun enkels zijn bloot. Ik kijk naar de meiden en huiver plaatsvervangend. Het is hartstikke koud deze ochtend! De onderbenen van de dames moeten toch bijna bevriezen? Konden ze geen warme sokken vinden, of geen langere broek?

Mijmerend over de wonderlijke interpretatie van sommige religieuze bedekkingsvoorschriften – een stukje bloot been mag blijkbaar wel maar blote haren mogen weer niet – fiets ik verder naar ons redactiekantoor in het hartje van de stad. Ineens zie ik ze onderweg overal voorbij schieten, de blote enkels. Vooral bij wat jongere vrouwen, maar ook veel jonge mannen schuwen ze niet.

Die dag leer ik dat het om flanking gaat. Flanking! Dat is: je flitsende enkels laten zien. Het is echt een dingetje. Vooral bij mensen onder de dertig. Niks nieuws. Ik herinner me deze trend nog goed van de jaren tachtig, maar toen heette het niet zo. Opvallend is dat het nu ook in de kou gebeurt. Hooguit enkelsokjes, meer dragen de flankers niet. Zelfs al moet de rest van hun lijf worden beschermd met sjaal, muts en handschoenen; de enkels zijn bloot.

Persoonlijk doe ik alleen aan flanking als ik mijn sneakers draag. Aan mijn voeten bevindt zich meestal de klassieke ouwe, trouwe sok, verstopt in een mooie schoen of laars. Die sokken zijn verre van modieus. Je ziet ze toch niet, bovendien is het in ons huishouden vaak onmogelijk om het paar te vinden dat je zoekt.

Meestal loop ik daarom op de sokken van mijn vriend, soms zijn mijn voeten gestoken in de sokken van mijn twaalfjarige en soms verschillen de sokken aan mijn voeten van kleur. Dat is niet erg, ze zitten toch onder mijn spijkerbroek.