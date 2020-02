‘Exposure’ maakt het zo mooi om voor BN DeStem te werken

van de hoofdredactieRegelmatig krijgen wij vragen binnen van lezers die een originele foto willen hebben die bij ons in de krant en op de website heeft gestaan. In het verleden hadden wij eigen fotografen in dienst. Dat is echter uit vervlogen tijden. Het merendeel van de foto's in het regionale gedeelte van onze krant en site is afkomstig van Pix4Profs, een fotobureau en uitgeverij uit Dongen.

Hoe dat in zijn werk gaat? Wij bestellen op de redactie via een digitaal systeem dagelijks de foto's die wij willen hebben. We geven daarbij de informatie mee over tijd, plaats, wie of wat er op de foto moet. Ook vult de verslaggever die het bijhorende verhaal maakt, zijn gegevens in. De opdracht wordt vervolgens opgepakt door Jan en Nienke Stads.

Jan is de oprichter en eigenaar van Pix4Profs, zijn vrouw Nienke is zijn steun en toeverlaat, ook in de zaak. Afgelopen week was ik voor het eerst op bezoek bij Jan en Nienke. Veel te laat na mijn officiële benoeming tot hoofdredacteur moet ik erkennen, maar het was er simpelweg niet eerder van gekomen.

In het fijne gesprek dat ik met Jan en Nienke heb, word ik meegenomen in het wel en wee van de fotografie in onze regio. Jan spreekt vol trots over zijn zaak, geeft met veel enthousiasme een rondleiding door zijn bedrijf en vertelt me aan de keukentafel over de werkwijze van Pix4Profs.

Bevlogen fotograaf

Ik heb niet veel specialistische kennis van fotografie en kan bijvoorbeeld niet duiden waarom een goede sportfotograaf niet ook de beste foto's kan maken bij een ander, niet sportgerelateerd, onderwerp. Als ik deze vraag aan Jan stel, heeft hij het antwoord zo klaar. Jan is zelf al tientallen jaren een meer dan bevlogen fotograaf. Ook hijzelf gaat nog vrijwel dagelijks op pad om foto's te maken, dat werk combineert hij met het runnen van de zaak. En die zaak doet meer dan alleen foto's maken voor BN DeStem. Pix4Profs maakt in opdracht fotoreportages, geeft glossy's uit voor onder meer gemeenten en maakt ook foto's voor diverse andere opdrachtgevers.

Exposure

Maar, zo erkent Jan, de meeste tijd van het bedrijf gaat op aan BN DeStem. Wat onze titel zo mooi maakt voor de fotografen die voor Pix4Profs werken? 'De exposure', zegt hij zonder erover na te hoeven denken. Dagelijks staat zijn zaak in de krant, de fotografen die werken voor Pix4Profs zien hun naam met grote regelmaat terug in de regionale edities en worden daarop aangesproken. Het levert hen elders mooie opdrachten op, omdat foto's in BN DeStem nu eenmaal opvallen bij de buitenwacht. Ideaal promotiemateriaal dus, zeker als het fraaie platen betreft.

Wilt u zo'n foto van Pix4Profs die in de krant heeft gestaan bestellen? Dat kan! Gewoon even bellen of mailen met het bedrijf van Jan en Nienke, de gegevens vindt u op hun website: gpix4profs.nl

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl