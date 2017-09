Ergens in Brabant...

Ach, het zijn maar paarden, het zijn maar koeien.



Het nieuws doet me meteen denken aan de stalbrand in het Gelderse Erichem, afgelopen juli. Daarbij kwamen meer dan 60.000 biggen en varkens om – net zoveel als de stad Bergen op Zoom bewoners heeft.



Ach, het zijn maar biggen, het zijn maar varkens.



‘Een miljoenenstrop voor de eigenaar van het bedrijf’, klaagde de advocaat van de eigenaar van het bedrijf dat zo mooi De Knorhof heet. Dagenlang zag ik op sommige momenten niets anders dan dit inferno voor me en hoorde ik al die onschuldige dieren krijsend de dood tegemoet gaan. ‘Waarom? Wat hebben wij verkeerd gedaan?’ We zouden die 27ste juli moeten uitroepen tot Dode Dierendag.



‘De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren’, heeft Mahatma Gandhi eens gezegd. Niets is minder waar. Wellicht is het passender om in plaats van beschaving van beschofting te spreken zolang de Stichting Dierenlot omkomt in het werk.



Nu ik toch op mijn stokpaardje ‘dierenliefde’ ben geklommen: met Georgi en Yasmine gaat het uitstekend, dank u. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit mag te allen tijde bij ons in Zevenbergen binnenvallen. De poezen smikkelen elke dag wilde zalm en Georgi heeft een dubbele achternaam sinds we weten dat hij dol is op meloen: Kluni Meluni. Ze mogen naar binnen en naar buiten wanneer zij willen. Dat geldt ook voor de kippen, die regelmatig samen met ons naar Dr. Poll kijken.