Er staat wel héél vaak ‘waarde onbekend’ bij cadeaus van Kamerleden

van de hoofdredactie Problemen die niet worden opgelost met een nachtje cel

10:00 Het getal 963, dat bleef bij mij hangen na het lezen van het verhaal van Peter Ullenbroeck over de toename van het aantal incidenten met agressieve en gewelddadige patiënten in het Amphia Ziekenhuis in Oosterhout en Breda. 963 incidenten dus met fysiek of verbaal geweld in een jaar tijd, bijna drie incidenten per dag.