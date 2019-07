Enthousiast over grenzeloos enthousiasme

Het was in een fase dat je – herkenbaar denk ik voor velen – uit jeugdig enthousiasme denkt dat je meer kunt dan in de praktijk het geval is. Overmoed zou je het ook kunnen noemen. In zo’n fase moet je een paar keer op je snufferd gaan, daar leer je het meeste van.



Nu, wat jaartjes later, geniet ik van types die deze houding hebben. Ten koste van alles gas willen geven en soms sneller dan eigenlijk kan vooruit willen. Ik krijg er energie van als ik ze bezig zie, niks mooier dan jonge mensen met grenzeloos enthousiasme.



Vorige week, net voor mijn vakantie, had ik zo’n dag die in het teken stond van praten en sparren met jonge enthousiastelingen. In de middag koerste ik richting Tilburg waar twee groepjes studenten Journalistiek de hoofdredacteuren van de drie Brabantse kranten probeerden te overtuigen van hun idee, van hun missie.