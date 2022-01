En nu nog maar hopen dat de scholen het aankunnen

COLUMN Lach niet met de Belgen: zij boosteren, wij zijn te zuinig

In België, je weet wel, net over de grens bij Wuustwezel of Putte, zijn al een miljoen boostervaccins gezet. Hier misschien net een paar honderd. De oorzaak is een cliché: dat van de zuinige Hollander.

26 november