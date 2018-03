En dat allemaal voor één Limburgs ventje, dat toevallig goed rondjes kan rijden

Column Stem op jong!

17 maart Het was een worsteling van hier tot Tokio, maar ik ben eruit. Nog vier nachtjes slapen en we gaan met z'n allen nieuwe gemeenteraden kiezen. Rijen dik staan we in het stemlokaal. Hoop doet leven. Het móet lukken om de belabberde opkomstpercentages van vier jaar geleden op te vijzelen.