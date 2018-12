Elvis en de kerstboom van Nasrdin Dchar

column Je vreetste­nen schrobben en uit je buis huilen, da's tenminste duidelijke taal

8 december ROOSENDAAL - Een Rotterdammer poetst z'n tanden niet. Nou ja, doet ie wel, maar zo noemt ie het niet. Die schrobt z'n vreetstenen. Peutert niet in z’n neus, maar vreet lekker uit z'n lage bakkie. Hetzelfde en toch anders. Wie het behang van z'n muil heeft geschuurd is lelijk onderuit gegaan en als iets kakken zonder douwen is, ging er iets gewoon makkelijk.