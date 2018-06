El Hadji: Lachen en huilen

Tot grote vreugde ook nog altijd van El Hadji. Op het strand van Saly is deze vriendelijke reus als excursieleider doorgaans het zonnetje in huis. Tot hij zijn gasten bevlogen vertelt over het grote verdriet van zijn land. In wonderbaarlijk goed Nederlands (‘Ik ben een tijdje vuilnisman geweest in Deventer’) doet het hem zichtbaar pijn te moeten wijzen op de armoede in zijn land. ‘We hebben alles om een welvarend land te kunnen zijn.' Vruchtbare grond, een goed klimaat, tot grondstoffen aan toe. 'Toch is iedereen arm. El Hadji begrijpt dat niet.’