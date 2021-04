Eindelijk regent het weer eens in de Hel, maar juist nu is er geen Parijs-Roubaix

Ik ben veertien jaar en zie de rechtstreekse beelden op tv. De wanhoop is voelbaar, ook in onze Sprundelse huiskamer. Aangewakkerd door het legendarische tv-commentaar van Mart Smeets. ,,Oh, oh! Van de fiets af en nu? Lekke ba… oh… oh! Achterwiel helemaal kapot. Oh! Wiel... band eraf. Oh! Wat is dit erg, verschrikkelijk!”