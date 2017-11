Einde Utopia: welkom terug uit de onmogelijke werkelijkheid

Het resultaat is dat de televisie een haast onverdraaglijke hoeveelheid ikkigheid uitbraakt van bekende en onbekende Nederlanders. Wat daarbij echt is of nep, weet soms niemand meer. Ik hoorde een bizar voorbeeld van deze verwarring in een opname van de populaire vlogster Bibi Breijman. Bibi vormt sinds kort een setje met de zanger Waylon.

Bibi nam op haar YouTubekanaal een 8.14 minuten lang durende vlog op, om te vertellen dat ze verliefd was. ‘Het was nog helemaal niet echt uitgesproken van ‘hebben we nou iets’ (..). Toen was het in een keer bij Shownieuws. En toen hebben we het maar naar elkaar uitgesproken van: ‘Hebben we dan iets dan, oké’. Je wordt echt wel een beetje op een schopstoel gegooid. Maar we wisten al zeker dat we elkaar heel erg leuk vonden, hoor.’