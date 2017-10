Eigenlijk is mijn hoofd een hele fijne jukebox.

columnSinger/songwriter Loudon Wainwright III heeft een nummer geschreven dat Natural disaster heet. Kernzin daarin is de frase: Baby, they should name a hurricane after you .

Ik moest aan dat liedje denken toen ik van orkaan Ophelia vernam. Dat komt omdat rockgroep The Band een nummer heeft dat Ophelia heet. Zou er iemand op het Orkanennaamgeefinstituut werken die fan is van The Band? Ophelia is hoe dan ook een prachtig nummer dat begint met de regels: Boards on the windows, dust on the floor.

Bij mijn weten letterlijk eerder al gebruikt door The Eagles in Saturday Night. Terwijl de manier waarop wijlen Levon Helm in de refreinen met zijn trompetstem Ophelia tettert weer heel hevig doet denken aan de wijze waarop de al even dode Lowell George hunkerend Juanita uitschreeuwt in het legendarische Fatman in a bathtub van Little Feat.

Het zijn van die associaties die zich in mijn hoofd hebben genesteld. Zeg hurricane en ik moet aan Bob Dylan denken, maar dan vooral aan het veel mooiere Shelter from the storm.

Soms geloof ik dat er op elke situatie in het leven wel een popliedje van toepassing is. Hoe stroever discussies verlopen hoe vaker ik aan Will it go round in circles van Billy Preston moet denken. Hoe meer beelden ik van hedendaags Amerika zie, hoe vaker de tekst van Plastic People van Frank Zappa een halve eeuw later andermaal wordt bewaarheid.

Maar omdat we het over waaien hadden: Zappa schreef ook het nihilistische Anyway the wind blows, een jaar of wat voordat The wind cries Mary van Jimi Hendrix verscheen. Je hoeft geen Spotify te hebben om vervolgens een connectie met Riders on the storm van Jim en Full force gale van Van Morrison te maken. En heel even met Michiel Romeyn.

Zodra de wind aantrekt, ga ik toch weer onwillekeurig aan Telstar van de Tornados en dus ook aan Velsen denken. En uiteindelijk aan David Bowie’s Wild is the wind. Dat liedje blijkt, de titel ten spijt, de wereld om je heen weer tot bedaren te brengen.

Eigenlijk is mijn hoofd een hele fijne jukebox.