Eigenlijk is de hele Nederlandse Tourhistorie Brabants, maar...

COLUMN De belangrijk­ste coronatest? Een gedrags­test!

7 augustus Op de bank met mijn vriend en mijn jongste zoon, na afloop van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, wordt misschien wel duidelijk wat het probleem is. Zoonlief (15): ,,Het voetbalkamp kan dus doorgaan. En er verandert niets voor mij want ik kom niet in aanraking met kwetsbare mensen.” Vriend (53): ,,Dit was duidelijk een laatste waarschuwing.”