Een voorspoedig twintigtwintig. Of tweeduizendtwintig?

COLUMN Volg onze heldin Anke, stop de haat!

27 december Het had niks gescheeld, of Anke (80) had deze kerst niet gehaald. Ouassim (28) overreed haar toen ze overstak met haar rollator. De beelden schokten iedereen in het land. Nu drinken Anke en Ouassim samen thee in haar woning in Breda. Anke is mijn heldin. Een licht in donkere dagen.