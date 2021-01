Een verkiezingsprogramma in het Brabants is toch een beetje een carnavalskrant

COLUMN De strooiwa­gen moet je ook niet inhalen als het glad is

4 januari Het scheelde niet veel of goede vriendin dezes huizes Petra* had op de laatste dag van het vorige jaar de zorg extra werk bezorgd. Terugkomend van haar werk merkte ze op curieuze wijze hoe glad de thuisweg was, toen ze een naar haar zin te traag rijdende truck passeerde. Dat bleek dus de strooiwagen te zijn. Die knalde kwistig en boos een laag zout tegen de voorbumper van haar wagentje.