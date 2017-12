Man uit Bergen op Zoom betrapt inbreker in zijn huis en zet de achtervolging in. Poedelnaakt.

Zangeres Maan is danig van haar à propos na flauwe grap van Radio 538 met streaker (naakte man).

In Parijs opent O’Naturel, naar verluidt het eerste restaurant waar je in adams- of evakostuum aan tafel mag gaan. En waar ze vast kikkerbilletjes serveren. (Welke uitbater in onze regio durft deze topformule aan?!)

Het kan allemaal geen toeval zijn, het hoort bij de tijd van het jaar. Kerstmis confronteert ons immers met de naaktheid van ons bestaan. Of in ieder geval met het feit dat wij allen tot dezelfde familie behoren: Naaktgeboren, gelijk Jezus in die simpele stal in Bethlehem.

December is ook de maand van het blootgeven. Met Sinterklaas- en kerstverlanglijstjes, goede voornemens plus wensen voor het nieuwe jaar gunnen we de ander een blik in onze ziel. De een doet dat bescheiden, de ander schaamteloos.

En dan heb je nog het stemmen voor die vermaledijde Top 2000. Onder het mom van: toon mij uw platenverzameling en ik weet wie u bent.

Begin er niet aan! Twintig liedjes uit de vaste Radio 2-lijst en vijftien vrije keuzes. Het lijkt een hoop, maar dat is het niet! Iedere keer borrelt er weer een ander prachtlied op, waar een eerder gekozen favoriet voor moet sneuvelen. Een soort van kill your darlings… Om gek van te worden! Als je uiteindelijk je definitieve lijst bepaald hebt en deze vol trots op Facebook deelt, kun je er gif op innemen dat je je één minuut later al voor je hoofd slaat: drommels, die zomerhit uit 1966 vergeten!