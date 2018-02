Een miljard verlies door carnaval? Economische onzin!

COLUMN Niet beschikbaar? Ga dan niet op een lijst staan

8 februari Wat ik nog wel zou kunnen waarderen, is als Klaas Dijkhoff (nummer 45 op de VVD-lijst in Breda) dit weekend op de Grote Markt achteraan in een polonaise de 44 andere VVD-kandidaten voortduwt. Dan maak je tenminste nog een carnavalsact van het fenomeen lijstduwer. Want verder is het natuurlijk volksverlakkerij.