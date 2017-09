Een goeie matuvu hecht zich op je beeldbuis als een bloeddorstige mug in een slaapkamer

Ze zijn er nog steeds. Veelal oudere, waarschijnlijke nog vrijgezelle, een beetje sneue mannen, die de onweerstaanbare drang hebben om tijdens een televisie-interview vol in beeld te komen achter of naast een wielrenner of ploegleider. M’as-tu-vu’s of matuvu’s worden ze bij onze zuiderburen genoemd. ‘Heb-je-me-geziens’ dus.

Volledig scherm Sportjournalist Ad Pertijs,. © Johan Wouters Het kan niet anders of Kees van Kooten moet zijn wethouder Hekking hebben gemodelleerd naar dit vooral Vlaamse fenomeen. De m’as-tu-vu’s kennen immers geen schaamte. Ze drukken hun hoofd zonder problemen het liefst pal naast dat van de renner. Wat ie zegt, interesseert ze niet. Het is ­gezien worden dat telt. Tot het ­irritante aan toe.



Wie wethouder Hekking kent, weet dat er ook een amusante kant aan het fenomeen zit. Maar veel vaker steekt de ergernis de kop op. Zondag kozen twee sneue mannen zo onopvallend mogelijk positie achter de Belgische bondscoach Kevin de Weert, toen die zijn verhaal deed na afloop van het WK wielrennen. Het is lastig om je hoofd bij zo’n bondscoach te houden als achter hem twee heren er alles aan doen om niet uit beeld gedraaid te worden. Want hoe de cameraman hen ook probeert te lossen, een goeie matuvu hecht zich op je beeldbuis als een bloeddorstige mug in een zomerse slaapkamer.

De good old m’as-tu-vu is feitelijk de hedendaagse selfie-selfkicker avant la lettre. Zondag deden ze hun ding op een WK dat qua ­televisieregistratie heerlijk terugging in de tijd.

Vier kilometer lang was er in de finale niets anders te zien dan de lege bocht van de laatste kilometer. Waren we allemaal rien-a-vu’s geworden. Net zoals vroeger, toen we nog uren gespannen naar een mistige bergtop zaten te kijken, in afwachting van de eerste renner. Wie er op kop reed? Niemand die het wist. Paradoxaal genoeg was de fase dat je juist helemaal niets zag, het spannendste deel van de hele WK-uitzending.