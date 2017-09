Spinnen hebben we zat in de tuin. De ochtenddauw geeft een mooi accent aan de ragfijne draden die de kruisspinnen hebben geweven. Met de stand van de muizen is ook weinig mis, onze kat drapeert er gemiddeld drie per week op het terras.

Maar...waar zijn de vogels? Af en toe klinkt er een armetierig getjilp van een musje of een roekoe van een verdwaalde duif, maar het volle gezang van een vogelkoor hebben we al maanden niet meer gehoord. We missen vooral merels. We hebben al een paar keer bericht over een virus met een exotische naam: Usutu. Een echte killer voor merels, dat Oesoetoe.

Het waart sinds een paar jaar rond in ons land en maakt elk jaar meer slachtoffers. Desondanks hoeven we ons volgens de kenners geen zorgen te maken. In deze tijd van het jaar houden veel vogels zich schuil omdat ze in de rui en dus kwetsbaar zijn. Zal best, maar er is meer aan de hand. Ik vrees dat het slagveld dit seizoen niet te overzien is, er bestaat geen Usutu-medicijn. Vorig jaar kregen we geen ongeruste telefoontjes en mailtjes van lezers die dezelfde ervaring hebben. Nu wel: mensen maken zich zorgen. Steenbergse Gerda schrijft: 'de stilte is verontrustend en vreemd'.

Mijn referentiekader is het nestje dat tien jaar geleden door een toen nog inktzwart merelmannetje in onze tuin werd gebouwd. Ingeklemd tussen buitenlamp en dakconstructie werd het de broedplaats van een merelfamilie. De pater familias kreeg vele nazaten. Met het ouder worden verschoot zijn verenpak van kleur. Hij kreeg steeds meer witte/grijze spikkels. Onze Spikkel zag dat zijn missie was voltooid en verdween. Zijn nest is zo stevig gebouwd dat er ieder voorjaar nieuwe spikkels werden geboren. Helaas, het nest is dit jaar leeg gebleven. Voortaan luister ik wel naar digitaal getjilp. De app vogelzang is al gedownload.