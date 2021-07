Een dorp is helemaal niet leuk, echt waar

Het spreekt toch voor zich? We zullen nooit, maar dan ook nooit laten merken hoe leuk het eigenlijk is om landelijk te wonen. Never. Dat is de deal. We klagen over schrale voorzieningen en dat de dorpssuper zo duur is. En dat we voor die ene shampoo he-le-maal naar de stad moeten. Het óngemak! Het lijden! Steen! Been!