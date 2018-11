Een donkere Kuip en herinneringen aan Veendam - RBC

De beelden van de volledig in duisternis gehulde Kuip wierpen mij zondag in gedachten een kleine drie jaar terug in de tijd. Naar een ander duel waar de lichtmasten het begaven: FC Den Bosch - Sparta, op vrijdag 29 januari 2016.

Waar Feyenoord en VVV-Venlo zondag nog konden aftrappen voordat de donkerte het overnam, daar viel in stadion De Vliert het licht destijds al uit tijdens de warming-up. Maar ook daar bleek een snel herstel onmogelijk en kon het publiek huiswaarts, zonder doelpunten, een wedstrijd of zelfs maar een bal gezien te hebben.

Tweedehands

Opvallend: de lichtmasten die toen in De Vliert het lootje legden bleken tweedehands materiaal te zijn dat FC Den Bosch had overgenomen van Feyenoord (!)

Twee dagen later werd de wedstrijd ingehaald. Op zondagmiddag. Toen ik goed twee uur na dat duel mijn wedstrijdverslag over de schlemielige 1-2-nederlaag van FC Den Bosch in de persruimte van De Vliert had afgerond en naar huis wilde gaan, bleek ik niet meer naar buiten te kunnen. Iedereen was al vertrokken en de poorten van het stadion waren al op slot gedraaid. Pas na een telefoontje met de directie werd ik ‘bevrijd’.

Veendam

Nu komen late afgelastingen in de voetballerij wel vaker voor. Zo herinner ik me een barre tocht naar Veendam in december 2007, toen daar nog een betaald voetbalclub resideerde. En die zou het die dag op moeten nemen tegen RBC. Een wedstrijd van inmiddels vergane glorie.

Hoe verder noordwaarts ik kwam, hoe harder het die dag begon te sneeuwen. Maar van afgelasting was geen sprake, hield de KNVB vol. Ik waande me inmiddels in Siberië, was Rouveen en Staphorst al gepasseerd, toen alsnog besloten werd het potje af te blazen. Omkeren dus en door het winterweer terug naar het inmiddels ook besneeuwde Brabant. Zeven uur in de auto die dag, zonder doelpunten, een wedstrijd of zelfs maar een bal gezien te hebben.

