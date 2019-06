Een bidprentje met hondenoortjes

Vreselijk vond ik het vroeger, de jaarlijkse school­foto’s. In een benauwd stinkbusje schaapachtig zitten lachen naar een net wat té uitbundige mijnheer. Bloesje aan dat je normaal gesproken alleen op zondag aan mocht wanneer ome Frits en tante Leny uit Zoetermeer op bezoek kwamen.

Vreselijk. Ook omdat je als kind totaal niet snapte waar die opgeprikte flauwekul voor diende. Nu ik zelf een ouder van vier kinderen ben, snap ik het. Een zo strak, fris en fraai mogelijk ­archiefplaatje laten schieten van het nageslacht.



Ik moest er afgelopen week aan terugdenken toen een Helmondse uitvaartorganisatie in het kader van Hemelvaart adverteerde met een gratis portretfoto voor bidprentjes. Ik vond het idee in eerste instantie al vrij luguber. Wie sleept een overledene nou helemaal naar het centrum van Helmond voor een gratis portretfoto, dacht ik. Maar het eigenlijke idee was ­mogelijker nóg enger. Je kon van je geliefde alvast een foto komen laten maken. Voor wanneer straks het moment van afscheid aanbreekt. Zo werd de actie aangeprezen.

Volledig scherm Rob Scheepers © Dolph Cantrijn

Grafsteen

Mijn vrouw ziet me aankomen. ,,Schat, wat zou je ervan vinden als we vanmiddag alvast een foto laten maken voor jouw bidprentje?” Ik ben bang dat ik ­meteen op zoek kan naar een passende grafsteen voor mezelf.

En dan nog, hoe kijk je als je weet dat die foto straks op grote schermen in het ­crematorium voorbijkomt? Opgetrokken wenkbrauw, met een blik van ‘tsja mensen, het is nou eenmaal niet anders’. En heeft de fotograaf meerdere achtergronden waar je uit kunt kiezen? Of alleen een fel wit licht?

Quote Wie sleept een overledene nou helemaal naar het centrum van Helmond voor een gratis portretfo­to, dacht ik

En waar houden de voorbereidingen op? Bij de foto? Of ga je het hele bidprentje ­alvast in elkaar fröbelen? Voor het geval je straks op het moment suprême niet op de goede woorden kunt komen. ‘Zoals verwacht is van ons heengegaan…’ Alleen de sterfdatum nog even openlaten.

Vergeten foto's

Quote Ik werd na de dood van mijn vader ineens geconfron­teerd met heel mooie, ontzettend lelijke, maar vooral ook met heel veel vergeten foto’s Voor mij hoeft al dat geregisseerde voorwerk niet. Bovendien kan het zoeken naar een mooie portretfoto voor een bidprentje ook heel waardevol en intens zijn. Ik heb het van dichtbij meegemaakt na de dood van mijn vader. Je wordt ineens geconfronteerd met heel mooie, ontzettend lelijke, maar vooral ook met heel veel vergeten foto’s. Ik heb juist dát ervaren als een stukje rouwverwerking.



En mocht mijn omgeving dat écht niet trekken, dan kunnen ze voor mijn prentje een van mijn Instagramfoto’s ­gebruiken. Denk sowieso dat mijn bidprentje er een stuk gezelliger op wordt met een setje hondenoortjes.

Alert